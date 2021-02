Στο Παρίσι του Τζέιμς Τζόις και του Χούλιο Κορτάσαρ

Με οδηγό την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας Μαίρη Καιρίδη , που επιχειρεί με τη σειρά της να απαντήσει στο ερώτημα, γιατί το Παρίσι θεωρείται η κατεξοχήν λογοτεχνική πόλη (ίσως επειδή, κατά την ίδια, ενέπνευσε στους συγγραφείς της στην εποποιία της καθημερινής ζωής), η Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat δίνει δύο διαδικτυακά ραντεβού και μας ταξιδεύει σε ιστορίες, τοπόσημα και λέξεις.

Μία περιδιάβαση στο Παρίσι , ακολουθώντας τα βήματα δύο εμβληματικών συγγραφέων του 20ού αιώνα, του Τζέιμς Τζόις και του Χούλιο Κορτάσαρ , προτείνει η Πολιτιστική Διαδικτυακή Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat .

Στον Οδυσσέα, ο πρωταγωνιστής Στέφανος Δαίδαλος, το alter ego του Τζόις, διαβάζει στη βιβλιοθήκη Sainte-Genevieve, απέναντι από το Πάνθεον, sheltered from the sin of Paris, δηλαδή «προστατευμένος από την αμαρτία του Παρισιού». Η εξαιρετικής ομορφιάς αυτή βιβλιοθήκη- ανοιχτή μέχρι σήμερα στους φοιτητές και τους ερευνητές- είναι ένα μόνο από τα τοπωνύμια που εμφανίζονται στα κείμενά του. Πιο πολύ, ωστόσο, κι από συγκεκριμένες μνείες σε τοπόσημα, θα αναζητήσουμε στην εισήγησή μας το πνεύμα του Παρισιού που έδωσε τη δύναμη στον σπουδαίο Ιρλανδό να ολοκληρώσει το ευδαιμονικής πολυγλωσσίας έργο του.

Έχοντας ως βοηθό το εγχειρίδιο που έγραψε ο Άντονι Μπέρτζες για τους επίδοξους αναγνώστες του Τζόις με τον τίτλο Re Joyce, η κ. Καιρίδη θα επιχειρήσει να αναδείξει «την ατελείωτη απόλαυση που είχε ο Δουβλινέζος για τις λέξεις και την συγκίνησή του μπροστά στην ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τον κόσμο δια μέσου της γλώσσας. Σταθερός πλοηγός μας στην περιήγηση στο Παρίσι του Τζόις θα είναι η βιογραφία του Richard Ellman, η οποία θεωρείται υποδειγματική στο είδος της».

Fabuloso: Το Παρίσι του Julio Cortazar

Στο δεύτερο μέρος, η Μαίρη Καιρίδη θα ακολουθήσει τις ανήσυχες διαδρομές του Χούλιο Κορτάσαρ στα τζαζ στέκια και τους πλανόδιους βιβλιοπώλες, καθώς αναζητά την ηρωίδα από το μυθιστόρημα «Το Κουτσό».