Στον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη το φετινό μαθηματικό βραβείο Rolf Nevanlinna

Congratulations to @MIT_CSAIL's Constantinos “Costis” Daskalakis on being awarded the 2018 Rolf Nevanlinna Prize, the world’s most prestigious mathematics/theory award! https://t.co/MJUNxsygc1 #NevanlinnaPrize #FieldsMedal #FieldsMedal2018 pic.twitter.com/IA3Gb0TwJM