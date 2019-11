Στον Ζαν-Πολ Ντιμπουά το ανώτατο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας

Ο μυθιστοριογράφος Ζαν-Πολ Ντιμπουά τιμήθηκε σήμερα, Δευτέρα με το βραβείο Γκονκούρ, το λογοτεχνικό βραβείο με το μεγαλύτερο κύρος στον γαλλόφωνο κόσμο, για το βιβλίο του «Tous les hommes n’habitent pas le monde de la meme facon» (“All men do not live in the same way in the world”) (εκδ. L’Olivier), ένα συγκλονιστικό και νοσταλγικό μυθιστόρημα για τη χαμένη ευτυχία.

Ο Ντιμπουά, 69 ετών γεννήθηκε το 1950 στην Τουλούζη και έχει ήδη τιμηθεί με το βραβείο Femina (το 2004 για το βιβλίο του «Une vie francaise»). Διακριτικός και δημοφιλής συγγραφέας, οικοδομεί εδώ και τριάντα χρόνια ένα έργο που γοητεύει με την ευαισθησία και τη βαθιά ανθρωπιά του. Εχει γράψει πολλά μυθιστορήματα, ταξιδιωτικά κείμενα και αρθρογραφεί για το εβδομαδιαίο γαλλικό περιοδικό «L’Obs» (Le Nouvel Observateur).

(Με πληροφορίες από το France24 και το ΑΠΕ-ΜΠΕ)