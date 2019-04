Summer Nostos Festival: 70 εκδηλώσεις σε 8 ημέρες με ελεύθερη είσοδο στο ΚΠΙΣΝ

CIRCUS COSMOS Κυριακή 23, Δευτέρα 24 Ιουνίου || 19.30 & 23.00 || Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ Μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο www.SNFestival.org Η είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά από 6 ετών και άνω TRIPTYCH (EYES OF ONE ON ANOTHER) Τετάρτη 26 Ιουνίου || 20.00 || Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο www.SNFestival.org Η παράσταση περιλαμβάνει προβολές με σεξουαλικό περιεχόμενο – η είσοδος δε συνίσταται σε άτομα κάτω των 16 ετών. BELLS & SPELLS BY Victoria Thierrée Chaplin Τετάρτη 26 Ιουνίου || 19.30 || Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ Μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο www.SNFestival.org Η είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά από 6 ετών και άνω ΜΗΔΕΙΑ του Νίκου Κυπουργού (Οπερέτα) Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 ιουνίου || 20.00 || Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ Μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο www.SNFestival.org Η είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά από 6 ετών και άνω HER MIND’S I Παρασκευή 28 Ιουνίου || 19.30 || Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ Μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο www.SNFestival.org Η είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά από 6 ετών και άνω

VERTIGO DANCE COMPANY – ONE. ONE & ONE

Κυριακή 23 Ιουνίου || 21.00 || Σκηνή στο Κανάλι



SEVEN TO THE SEVENTH

24 - 30 Ιουνίου || Όχθη Καναλιού



PORTRAITS IN OTHERNESS – AKRAM KHAN COMPANY

Πέμπτη 27 Ιουνίου || 19.30 || Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ

Πέμπτη || 27 Ιουνίου || 21.00 || Σκηνή στο Κανάλι



GARIP AY (DANCE OF COLORS)

Παρασκευή 28 - Σάββατο 29 - Kυριακή 30 Ιουνίου || 20:30 || Λαβύρινθος



ΒOY BLUE

Παρασκευή 28 Ιουνίου || 19.30 || Αγορά

Κυριακή 30 Ιουνίου || 19.30 || Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

