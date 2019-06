Τα απίστευτα επιδόρπια που προτείνει η καλύτερη ζαχαροπλάστης του κόσμου

View this post on Instagram

Souvenirs souvenirs... ces très bons moments avec vous 🥰 en Italie 🇮🇹 @mickael_pihours @celine_pihours_geffroy @restauranttilia #chefchrisoberhammer #chrisandfriends @sunflowerinthewind #naturalite #desseralité #teamdeluxe 😉 #dobbiaco #italie #cuisine #chocolate #whisky #happytime #team #collectionneurs