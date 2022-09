Τα απομνημονεύματα ενός θανατοποινίτη επέλεξε η Όπρα Γουίνφρεϊ για τη λέσχη βιβλίου της

Τα απομνημονεύματα του Τζάρβις Τζέι Μάστερς, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια στην κρατική φυλακή του Σαν Κουέντιν, στην Καλιφόρνια επέλεξε η Όπρα Γουίνφρεϊ, για την λέσχη βιβλίου της. Το «That Bird Has My Wings: The Autobiography of an Innocent Man on Death Row» του Μάστερς δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2009.