Τα blockbuster σκοτώνουν τους κασκαντέρ

Την περασμένη Δευτέρα, ο Βρετανός στάντμαν Τζο Γουότς τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Fast & Furious 9, όταν έπεσε από μπαλκόνι ύψους 9 μέτρων στο έδαφος. Ο έμπειρος κασκαντέρ -που έχει δουλέψει σε μεγάλες παραγωγές, μεταξύ των οποίων το Game of Thrones και οι ταινίες Spider Man και Star Wars:The Last Jedi and Kingsman:The Golden Circle- τραυματίστηκε τόσο σοβαρά ώστε έγινε αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο και μπήκε σε τεχνητό κώμα. Τα γυρίσματα σταμάτησαν και διατάχθηκε έρευνα.

Το ατύχημα του Γουότς, ο οποίος ήταν ο στάντμαν του σταρ Βιν Ντίζελ, είναι το πιο πρόσφατο από μία σειρά ανάλογων περιστατικών που συμβαίνουν πλέον όλα πιο συχνά, καθώς οι απαιτήσεις προς τους επαγγελματίες κασκαντέρ στις ταινίες δράσης -με άλλα λόγια στα blockbuster που φέρνουν το (πολύ) χρήμα στα ταμεία- έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Τα στούντιο θέλουν action movies και οι σκηνοθέτες με τη σειρά τους όλο και πιο απίθανες σκηνές που να δείχνουν αληθινές. Συνεπώς, όσο πιο περίπλοκα και επικίνδυνα είναι τα ακροβατικά «τρικ» που εκτελούνται τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος.