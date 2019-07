Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας με Μπραντ Πιτ, Ντε Νίρο, Σκάρλετ Γιόχανσον

Το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκινά στις 28 Αυγούστου με την προβολή της ταινίας « The Truth », τελευταίο έπος του Γιαπωνέζου Χιροκάζου Κορε-έντα , με πρωταγωνίστριες την Κατρίν Ντενέβ και τη Ζιλιέτ Μπινός .

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ θα ολοκληρώσει το τρίο των Αμερικανών κινηματογραφιστών με το « The Laundromat », ένα θρίλερ για τα Panama Papers με πρωταγωνιστές τον Αντόνιο Μπαντέρας , τον Γκάρι Όλντμαν και τη Μέριλ Στριπ.

Στο μενού του Φεστιβάλ και η Σκάρλετ Γιόχανσον με το «Marriage Story», ο Τζόνι Ντεπ με το «Waiting for the Barbarians» και ο Μικ Τζάγκερ με το «The Burnt Orange Heresy».