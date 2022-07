Τα ΗΑΕ συνέλαβαν αμερικανό δικηγόρο του Κασόγκι ενώ ο Μπάιντεν επισκέπτεται την Σαουδική Αραβία

Anadolu Agency via Getty Images

Η οργάνωση DAWN (Democracy for the Arab World Now/ Δημοκρατία για τον Αραβικό Κόσμο Τώρα) ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι ο Γκαφούρ μετέβαινε στην Κωνσταντινούπολη για να παρευρεθεί σε γάμο.