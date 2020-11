Τα φίδια στην θρησκεία και την αρχαία ελληνική μυθολογία

Hulton Archive via Getty Images Γιατρός εξετάζει ένα άρρωστο παιδί ενώ ο Ασκληπείος παρακολουθεί. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Η Υγεία, η κόρη του Ασκληπιού, παριστάνεται μετά τον 5ο αιώνα π.Χ. με ένα φίδι να ανεβαίνει στον ώμος της. Ενώ ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, παριστάνεται πάντα με ένα φίδι γύρω από την ράβδο του. Αυτό που έγινε στην συνέχεια σύμβολο της ιατρικής.

[1] Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση είναι η εργασία της Δρ. Ελπίδας Μητροπούλου: “Deities and Heroes in the form of Snakes” 267 σελ. Εκδόσεις Πύλη. Αθήνα 1977 (στα αγγλικά).