Τα φουλάρια που είναι πίνακες ζωγραφικής!

Θα σε ενδιέφερε να σχεδιάσεις φουλάρια για ένα μεγάλο οίκο;

Φυσικά. Για κάποιον με τον όποιο ταυτίζονται οι απόψεις μας περί αισθητικής. Έναν οίκο που χρησιμοποιεί πρώτης τάξεως ποιότητα υλικών, τα οποία εφαρμόζονται σε πολύ κομψά σχέδια και των οποίων οι συνδέσεις και τα τελειώματα είναι απόλυτα προσεγμένες. Όλο αυτό είναι κάτι που και μένα με ενδιαφέρει και το προσπαθώ στο έργο μου.

Ποιά είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;

Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι να πραγματοποιήσω τα όνειρα μου: να κάνω εκθέσεις, να σχεδιάζω και να δημιουργώ χώρους και αντικείμενα και να κάνω πολλά εκπαιδευτικά όπως τα ονομάζω ταξίδια.

*Ο Τόλης Τατόλας γεννήθηκε το 1978. Έχει σπουδάσει interior design στη Vacalo – College of Art and Design και Βιολογία στο ΑΠΘ. Έχοντας σαν βάση την Αθήνα εργάζεται ως σχεδιαστής χώρων και εικαστικός. Έχει πραγματοποιήσει 8 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε 21 ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο (Τα Ζώα στην Ομηρική Εποχή, εκδ. Ερωδιός, 2005), ενώ έχει συμμετάσχει και στη συγγραφή συλλογικού αγγλόφωνου συγγράμματος (Science and Technology in Homeric Epics, ed. Springer, 2008). Έργα και κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στον ελληνικό και διεθνή τύπο. Έχει επιμεληθεί σε αθηναϊκές σκηνές, τη σκηνογραφία και ενδυματολογία για πολλά έργα ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων. Ο Τόλης Τατόλας προσανατολίζεται δημιουργικά, προς μία ολιστική προσέγγιση της αισθητικής υπό το πρίσμα της ενότητας όλων των τεχνών.