Τα καλύτερα τρόφιμα για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα

Ένας απο τους καλύτερους τρόπους για να πετύχει αυτό είναι να βεβαιωθούμε ότι συμπεριλαμβάνουμε στην καθημερινή διατροφή μας τρόφιμα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Η HuffPost US συγκέντρωσε εννέα τρόφιμα για αυτό το σκοπό - που αναφέρονται με τυχαία σειρά.

Αυτές οι γλυκές πιπεριές είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C - ακόμα καλύτερη και από τα πορτοκάλια. Ευτυχώς, είναι τόσο γλυκιές όσο τα εσπεριδοειδή. Εφοδιαστείτε, λοιπόν, κόκκινες πιπεριές για να διατηρήσετε τη βιταμίνη C σας σε επίπεδα που θα σας κρατούν υγιείς.

2. Εσπεριδοειδή

Βιταμίνη C, βιταμίνη C, βιταμίνη C. Τρώτε γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια, κλημεντίνες - όλα θα σας δώσουν εξίσου μια υγιή δόση.