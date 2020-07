Οι Έλληνες δημιουργοί έχουν επανέλθει δυναμικά στην ελληνική αγορά με προσεγμένα κομμάτια που ξεχωρίζουν όχι μόνο ως προς το πρωτότυπο design, αλλά και ως προς την εξαιρετική τους ποιότητα. Εκτός όμως, από τη μοναδικότητα του τελικού προϊόντος η υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων είναι καλή για το περιβάλλον, επειδή συχνά έχουν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα από τις μεγαλύτερες εταιρείες, ενώ παράλληλα με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται το τοπικό οικοσύστημα.

Ο κόσμος έχει αρχίσει να αγκαλιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας ότι αυτό που θα πάρουν είναι “value for money”, δηλαδή αξίζει να το αγοράσεις. Με αφορμή το καλοκαίρι, μιλήσαμε με τη δημιουργό του ελληνικού brand με μαγιό, Sand in my Toes, που μετρά 7 χρόνια στο εγχώριο εμπόριο και έχει κερδίσει την αγάπη των γυναικών που ψάχνουν το ανεπιδεύτο, την κομψότητα μέσα στην απλότητα και ένα μαγιό “αθάνατο” και όχι “αναλώσιμο”.