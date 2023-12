Τα μεγαλειώδη αγάλματα του Παρθενώνα και ο Σούνακ

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

Ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πήγαινα σε ένα κεντρικό φροντιστήριο Αγγλικών στο οποίο κάποια χρόνια είχαμε Άγγλους καθηγητές. Μας ρώτησε ένας καθηγητής λοιπόν ποια ήταν η αγαπημένη μας ταινία. Έδραξα την ευκαιρία να του απαντήσω «The decline and fall of the British Empire», δηλαδή η κάθοδος και η πτώση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (μία ταινία που βέβαια ήταν αποκύημα της φαντασίας μου). Σας διαβεβαιώ ότι δεν του άρεσε το κακεντρεχές χιούμορ μου και έκανε μια γκριμάτσα που ταίριαζε με το γνωστό Βρετανικό φλέγμα. Επειδή ήταν εποχή Μελίνας, σε κάποια άλλη φάση συζητούσαμε με τον ίδιο για τα αγάλματα του Παρθενώνα. Η άποψη του Άγγλου καθηγητή Αγγλικών ήταν ο τρόπος που πρέπει να τα ζητήσουμε είναι σημαντικός. Μας είπε, πρέπει να πείτε «ευχαριστούμε που τα διασώσατε και τα προσέχατε τόσα χρόνια, και παρακαλούμε να τα επιστρέψετε τώρα που μπορούμε πλέον να τα προσέχουμε και να τα αναδεικνύουμε εμείς».