Τα ρομπότ του σεξ ίσως προκαλέσουν ψυχολογικές βλάβες, προειδοποιούν επιστήμονες

Η Χέντρεν μίλησε στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της American Association for the Advancement of Science. Κάποια ρομπότ του σεξ ήδη διαφημίζονται online, και μια αμερικανική εταιρεία, η Realrobitix, έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο όπου προωθεί το ρομπότ της, Harmony, για 8.000 με 10.000 δολάρια. Πρόκειται στην ουσία για μια κούκλα που μπορεί να ανοιγοκλείνει και να κουνάει τα μάτια της, όπως και τον λαιμό της. Επίσης, όταν μιλά κινούνται τα χείλη της.