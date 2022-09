Τα τρία μεγαλύτερα τρεντ της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης

Σύγχρονο Grunge

Η συλλογή Spring Summer «23» του M65 Studio είχε τον τίτλο «America Lost and Found» και ήταν μια εξερεύνηση της αμερικανικής ιδεολογίας. Το Look 4 αποτελείται από ένα μπλουζάκι με λογότυπο συνδυασμένο με μια κρεμ, κεντημένη στο χέρι, «διαφάνεια» πάνω από μια μωβ μίνι φούστα.

Bronx and Banco SS23

Η συλλογή του Jonathan Simkhai, «εμπνευσμένη από τον ωκεανό και ό,τι κρύβεται κάτω από αυτόν», απέδωσε μια αισθητική με μοτίβα που μοιάζουν με κοχύλια «ερμηνευμένα» με βελονάκι και χάντρες. Από την Proenza Schouler, ξεχώρισε επίσης μια σειρά με βελονάκι. Η Bronx και η Banco παρουσίασε τη συλλογή «Burnt by the Sun» που ήταν γεμάτη με κρόσσια, πλεκτά, με έντονο «διάτρητο» λουκ. Το Look 20 ήταν ένα περίπλοκα κατασκευασμένο φόρεμα με ύφανση σε σχήμα διαμαντιού ανάμεσα σε σειρές από πλεγμένες θηλιές.