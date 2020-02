Τα ξενοδοχεία της χρονιάς αναδείχθηκαν στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Δυναμικά new openings και μοναδικά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν στη λαμπερή τελετή απονομής των Greek Hotel of the Year Awards που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου στο Ιδρυμα Γουλανδρή στην Αθήνα.

Ανάμεσα στα ξενοδοχεία που διακρίθηκαν, το The Wild by Interni απέσπασε τον τίτλο Design Hotel of the Year, το Parilio τον τίτλοLuxury Hotel of the Year, το Andronis Arcadia τον τίτλο New Hotel of the Year, το The Pinnacle Athens τον τίτλο Urban Stay of the Year, το D’ Andrea Lagoon τον τίτλο Adults Only Hotel of the Year, το The Syntopia τον τίτλο Millenials’ Hotel of the Year, το Perianth Hotel τον τίτλο Best Suite of the Year, το Ekies All Senses Resort τον τίτλο Fine Dining Hotel of the Year, το Astra Suites τον τίτλο Romantic Hotel of the Year και το Cosmopolitan Suites τον τίτλο Scenic View of the Year.

Τρία τιμητικά βραβεία απονεμήθηκαν σε σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ξενοδοχίας. Ο Μάνος Κόνσολας, Υφυπουργός Τουρισμού απένειμε το βραβείο F&B Manager of the Year στον Κωνσταντίνο Αλεξίου του Belvedere Hotel και Area Corporate Director of F&B Matsuhisa Restaurants, Europe.Η Ολγα Κεφαλογιάννη, πρώην Υπουργός Τουρισμού, απένειμε το βραβείο General Manager of the Year στον Τιμ Ανανιάδη, Γενικό Διευθυντή της Μεγάλης Βρετανίας και του King George. Ο Πάνος Αλμυράντης, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, απένειμε το βραβείο Lifetime Achievement στον Μανώλη Ρασούλη, τέως Γενικό Διευθυντή του Elounda Beach και Elounda Bay.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικοί άνθρωποι του ελληνικού τουρισμού όπως οι: Γιώργος Βερνίκος - Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ, Ιωάννα Δρέττα - CEO της Marketing Greece, Χριστίνα Τετράδη – Αντιπρόεδρος του ΞΕΕ, Νίκος Μακρόπουλος - Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων του Δήμου Αθηναίων, Νίκος Χάτζος - Director of International Development Europe της Marriott International, Γιώργος Σπυρόπουλος - Chief Operating Officer των Electra Hotels & Resorts, Κώστας Παπαχριστοφόρου – General Μanager του Grand Hyatt και άλλοι.

Το εκλεκτό κοινό των Hotel of the Year Awards είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στις συλλογές μοντέρνας τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή και να δοκιμάσει fusion γεύσεις και sushi του True Catering by Radisson Blu Park Hotel συνοδεία οίνων Aetheria και Spondee από την premium συλλογή του Κτήματος Semeli.

Τις υποψηφιότητες στα Greek Hotel of the Year Awards, που διοργανώνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Hotel&Restaurant υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, αξιολόγησε εικοσιπενταμελής κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Πάνο Αλμυράντη, Γενικό Διευθυντή του Daios Cove και Αντιπρόεδρο της EHMA - European Hotel Managers Association. Όπως σχολίασε ο ίδιος σχετικά με το έργο της επιτροπής:

«Με ιδιαίτερη χαρά, η κριτική επιτροπή βράβευσε τα καλύτερα ξενοδοχεία, με γνώμονα την ανάδειξη της καινοτομίας και των επιλεγμένων υπηρεσιών, την ανάπτυξη τεχνικών γνώσεων και προσωπικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους, την πρωτοπορία, τη δημιουργικότητα και την ταξιδιωτική εμπειρία. Στη λαμπερή βραδιά της απονομής το μήνυμα για μελλοντικές επενδύσεις και ανθρωποκεντρική προσέγγιση από τους ξενοδόχους αποτελεί υπόσχεση για περισσότερες επιτυχίες και βραβεύσεις».

Μέλη της κριτικής επιτροπής είναι αξιόλογοι ξενοδόχοι, luxury travel specialists σημαντικών αγορών του εξωτερικού, με «ειδικούς» των επιμέρους τομέων λειτουργίας των ξενοδοχείων καθώς και δημοσιογράφοι ελληνικών και ξένων Μέσων.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των βραβείων hoteloftheyear.gr για να ανακαλύψετε όλα τα ξενοδοχεία που βραβεύτηκαν για το 2020.

Χρυσός χορηγός των Greek Hotel of the Year Awards είναι το ekdromi.gr, υποστηρικτής η Νescafe, χορηγός οίνου το Κτήμα Semeli και χορηγοί επικοινωνίας οι: AthensInsider, Εθνικός Κήρυξ, HuffPost Greece, GTP, in2life.gr και Travel Daily News.