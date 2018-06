«Tau»: Το δίδυμο Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης & Τέρυ Ντούγκας επιστρέφει με νέα ταινία στο Netflix

Το Hercules Film Fund και η Rhea Films με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας τους «TAU» στο Netflix, στις 29 Ιουνίου.

Το «TAU» είναι ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του παραγωγού και σκηνοθέτη David Goyer, σεναριογράφου της τριλογίας Batman («Batman Begins», «The Dark Knight», «The Dark Knight Rises») καθώς και «Man of Steel» με πρωταγωνιστές τους Maika Monroe («It Follows») και Ed Skrein («Game Of Thrones») ενώ ο πρόσφατα βραβευμένος με Όσκαρ Α΄ανδρικού ρόλου, Gary Oldman, έχει δώσει τη φωνή του στον Tau. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Federico D’Alessandro, ο οποίος έχει διατελέσει animatics supervisor στην Marvel («Doctor Strange», «Ant-Man», «Avengers: Age of Ultron»). Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Σερβία.