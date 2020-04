Ταξίδι στο σημειωματάριο του Μανώλη Μπιτσάκη

Γεννημένος στην Αθήνα το ’74, μετά από σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ο Εμμανουήλ Μπιτσάκης ταξίδεψε το 2001 και το 2008, με υποτροφία του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα και της National Portrait Gallery αντίστοιχα, στην Κοπεγχάγη και την Κίνα για ελεύθερη καλλιτεχνική εργασία. Έχει πραγματοποιήσει πέντε ατομικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων την έκθεση με τίτλο Faces Of The Uigur Through Song & Dance, στην National Portrait Gallery στο Λονδίνο (2009) και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς art fairs. Το σπίτι - εργαστήριό του βρίσκεται στα Εξάρχεια.