Τέλος το take away στην εστίαση τα Σαββατοκύριακα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σταματά το take away από τα καταστήματα εστίασης για τα Σαββατοκύριακα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ».

«Εχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery, η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στην αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σάββατα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι θα το συζητήσει ξανά με την Επιτροπή, καθώς όπως υπογράμμισε η μη λειτουργία τους «διακινδυνεύει τεράστιο συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ».

(με πληροφορίες από ΑΠΕ)