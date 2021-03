Την 1η Απριλίου ανοίγει ο όμιλος Mitsis Hotels

Οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι της Ελλάδας, είναι έτοιμοι να ανοίξουν για φέτος το καλοκαίρι, δεδομένων των συνθηκών, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα και τα μέτρα υγείας.

Ο όμιλος Mitsis Hotels, ανοίγει την 1η Απριλίου το Mitsis Grand Hotel, το μοναδικό 5άστερο ultra all-inclusive παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην καρδιά της Ρόδου και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα, σύμφωνα με τις εξελίξεις σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Ο όμιλος, ως Μέγας Χορηγός Φιλοξενίας μεγάλων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, θα φιλοξενήσει στο ξενοδοχείο της Ρόδου τους ποδηλατικούς αγώνες «Rhodes Grand Prix powered by Mitsis Hotels» και «International tour of Rhodes», που θα διεξαχθούν στο διάστημα 2-12 Απριλίου, με τη συμμετοχή 25 εθνικών ποδηλατικών ομάδων και 280 αθλητών, ενώ η διαδικτυακή διεξαγωγή του Μαραθωνίου «Roads to Rhodes» θα πραγματοποιηθεί για ένα μήνα από τις 9 Απριλίου έως τις 9 Μάιου 2021, με τη συμμετοχή δρομέων από όλο τον κόσμο.