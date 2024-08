via Associated Press

Ο Ράιτ, του Scripps Institution of Oceanography του University of California San Diego, σημειώνει ωστόσο πως το ότι φαίνεται να υπάρχει νερό ακόμα βαθιά μέσα στον Άρη δεν σημαίνει απαραίτητα πως φιλοξενεί ζωή: «Τα ευρήματά μας σημαίνουν ότι υπάρχουν περιβάλλοντα τα οποία θα μπορούσαν να είναι κατοικήσιμα» ανέφερε σε email, σύμφωνα με το Associated Press.