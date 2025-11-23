Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ (21:00) στην OPAP ARENA τον Άρη για την 11η αγωνιστική της Super League, όμως όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει την δική του ιστορία στον σύλλογο: τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός θα πατήσει για πρώτη φορά το χορτάρι της OPAP Arena, αλλά αυτήν την φορά απέναντι στην μεγάλη του αγάπη, τον «δικέφαλο».

Ο Ισπανός προπονητής επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο γήπεδο της ΑΕΚ, ένα μέρος το οποίο είχε επισκεφτεί κάποτε, όταν ήταν ακόμη εργοτάξιο και που σίγουρα είχε φανταστεί τον εαυτό του να καθίσει εκεί ως προπονητής της «Ένωσης».

Η μοίρα όμως είχε διαφορετικά σχέδια, καθώς ο Χιμένεθ δεν θα κάτσει στον πάγκο των γηπεδούχων, εκεί που είναι πλέον η θέση του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά σε αυτόν του Άρη. Φυσικά η αντιμετώπιση του κόσμου αναμένεται να είναι θερμή για εκείνον. Άλλωστε είναι ένας από τους αγαπημένους προπονητές όλων των εποχών για τον κόσμο της ΑΕΚ, ο άνθρωπος που έφερε πάλι το πρωτάθλημα μετά από σχεδόν 24 χρόνια.

Το ξεκίνημα μιας ιδιαίτερης σχέσης

Ήταν Οκτώβριος του 2010 όταν ο Χιμένεθ αντικατέστησε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο της ΑΕΚ, δείχνοντας με το «καλημέρα» τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Το ντεμπούτο του ήταν κόντρα στη νυν ομάδα του, τον Άρη, με την ΑΕΚ να «δραπετεύει» από την Θεσσαλονίκη με το διπλό, σε ένα εμφατικό 0-4, όπου ο Σκόκο για όσους το θυμούνται πέτυχε ένα από τα ωραιότερα τέρματα των τελευταίων ετών στην Super League.

Νάτσο Σκόκο

Στην πρώτη του χρονιά με την ΑΕΚ, οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον Ατρόμητο. Έναν χρόνο αργότερα όλα άλλαξαν όμως, καθώς η ΑΕΚ αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, που είχαν ως αποτέλεσμα την αποχώρηση του Χιμένεθ από τον πάγκο της ομάδας.

Η μεγάλη επιστροφή Χιμένεθ και το πρωτάθλημα του 2018

Τον Ιανουάριο του 2017 ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον την ηγεσία της ΑΕΚ, καλεί τον Χιμένεθ να επιστρέψει. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός δεν το σκέφτηκε πολύ, πήρε το πρώτο διαθέσιμο αεροπλάνο και πέταξε για Αθήνα. Ήταν η απόφαση που έμελλε να αλλάξει την ιστορία του συλλόγου προς το καλύτερο.

Τη σεζόν 2017-18 η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Η εικόνα του Χιμένεθ στο πούλμαν της αποστολής να πανηγυρίζει μπροστά στον κόσμο της «Ένωσης» στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι χαρακτηριστική και έχει χαραχτεί στην μνήμη των οπαδών της ομάδας.

Την ίδια σεζόν, η ΑΕΚ πραγματοποίησε αρκετά καλή πορεία στο Europa League κόντρα σε ομάδες όπως η Μίλαν, η Ριέκα, η Αούστρια Βιέννης και η Ντινάμο Κιέβου. Ήταν η καλύτερη ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ μετά την επιστροφή της στην Super League.

Ήταν επίσης η χρονιά που το άστοχο σουτ του Μασούντ από κοντά, στο παιχνίδι των «32» με την Ντιναμό Κιέβου έχει μείνει στην μνήμη των φίλων της ΑΕΚ σαν ένα μεγάλο «αν». «Ήταν από τις πιο απογοητευτικές στιγμές στην ζωή μου, ζητάω συγνώμη», έγραφε ο Ιρανός λίγες ώρες αργότερα στα social media.

Επέστρεψε ξανά για τέταρτη φορά

Ο Χιμένεθ αποχώρησε, γύρισε ξανά το 2019, έφυγε και ξαναγύρισε για τελευταία φορά την σεζόν 2020-21. Φυσικά, αυτές οι δύο φορές δεν ήταν όπως οι πρώτες, όμως οι δηλώσεις του Χιμένεθ, μαρτυρούν μια άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση με το κλαμπ.



«Για εμένα είναι τιμή να είμαι ένας άνθρωπος της ιστορίας της ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και πολύ συναίσθημα και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργεί περισσότερο με το συναίσθημα και λιγότερο με τη λογική».

Σήμερα το βράδυ, η ΑΕΚ αναμένεται να βραβεύσει τον Ισπανό προπονητή του Άρη για την θητεία του και την πολύτιμη προσφορά του στον πάγκο του «δικέφαλου».