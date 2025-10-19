Ένα σοβαρό σφάλμα του Μπάρτοζ Ντραγκόφσκι στο δεύτερο ημίχρονο χάρισε στον Άρη την ισοπαλία (1-1) απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι που διεξήχθη στο “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Το ματς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους “πράσινους”. Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Καλάμπρια έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Σφιντέρσκι, αφού βγήκε τετ-α-τετ με τον Διούδη, πλάσαρε ιδανικά για το 0-1. Στη συνέχεια, το παιχνίδι ισορρόπησε, χωρίς όμως να σημειωθούν πολλές καθαρές ευκαιρίες. Ο Άρης απείλησε στο 28′ με τον Φαντιγκά, αλλά ο Πολωνός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αντέδρασε σωστά, ενώ στο 39′ είπε “όχι” και στο σουτ του Καντεβέρε.

Advertisement

Advertisement

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μανόλο Χιμένεθ ανακάτεψε την τράπουλα, πραγματοποιώντας τρεις αλλαγές. Οι “πράσινοι” είχαν την πρώτη επικίνδυνη στιγμή στο 48′, με τον Τσέριν να σουτάρει λίγο άουτ. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, κάτι που δυσκόλεψε τον Άρη να απειλήσει ουσιαστικά, μέχρι που ήρθε η φάση του 75ου λεπτού. Ο Γιαννιώτας πάσαρε στον Δώνη, ο οποίος σούταρε, ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε προσωρινά, αλλά στη συνέχεια η μπάλα πέρασε κάτω από το σώμα του και κατέληξε στα δίχτυα — 1-1.

Το γκολ αυτό έδωσε ψυχολογία στους γηπεδούχους, οι οποίοι πίεσαν για την ανατροπή. Ο Κόντης προχώρησε σε αρκετές αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα, ενώ ο Πάντοβιτς λίγο αργότερα έκανε ωραία προσωπική ενέργεια και πάσαρε στον Τετέ, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Διούδη, αλλά ο Έλληνας γκολκίπερ με σπουδαία απόκρουση κράτησε το σκορ στο 1-1, που έμεινε μέχρι το τέλος.

Συνθέσεις ομάδων

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά (79′ Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46′ Σούντμπεργκ), Ρόουζ, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Σίστο (68′ Γιαννιώτας), Γένσεν, Αλφαρελά (46′ Δώνης), Καντεβέρε (46′ Μορόν).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (70′ Μλαντένοβιτς), Τσέριν, Τσιριβέγια (82′ Σιώπης), Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί (82′ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (71′ Γερεμέγεφ).