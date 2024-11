BirthCenter Η όψη του BirthCenter

Παρουσιάστηκε σήμερα το The Birth Center, το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα. Μια πρωτοβάθμια δομή υγείας που προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα, δίνοντας στις γυναίκες την επιλογή να γεννήσουν με φυσικό τοκετό εντός ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, βιώνοντας την εμπειρία του τοκετού όπως την ονειρεύονται.

Στο The Birth Center, το οποίο αναμένεται να υποδεχθεί το κοινό την άνοιξη του 2025, μέσα από εξατομικευμένη φροντίδα που βασίζεται στο μαιοκεντρικό μοντέλο, οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν έναν τοκετό που ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν η ασφάλεια και η οικειότητα. Θεμέλιο του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας που διέπει το Κέντρο αποτελεί η γνώση και η προάσπιση της φυσιολογίας. Βασικός πυλώνας η ολιστική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τη σωματική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη κάθε γυναίκας, αναγνωρίζοντας και αγκαλιάζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις επιθυμίες και τη μοναδικότητά της.

Στο The Birth Center εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πλάνο φροντίδας που ακολουθεί και εφαρμόζει πρωτόκολλα βασισμένα σε διεθνείς και εθνικές οδηγίες και είναι συμβατό με τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Φυσικού Τοκετού, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, υπάρχει διασύνδεση με την Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΛΗΤΩ και εν γένει συνεργασία, τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο μεταφοράς, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Με αναγνωρισμένη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, τεκμηριωμένη γνώση, υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, αποδεδειγμένη εμπειρία, συστηματική εκπαίδευση, συνεργασία και ενσυναίσθηση, οι μαίες και μαιευτές του The Birth Center, μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα σε κάθε γυναίκα, που πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας εισαγωγής του The Birth Center, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και μεταγεννητικά. Παράλληλα, η φροντίδα στο The Birth Center υποστηρίζεται και από ένα δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όπως μαιευτήρες-γυναικολόγους και νεογνολόγους, διατροφολόγους, ψυχολόγους και άλλους ειδικούς, οι οποίοι συμβάλλουν όπου χρειάζεται.

Το Midwifery Unit Network, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτική για τα νεοσύστατα Κέντρα Φυσικού Τοκετού διεθνώς, θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του The Birth Center, μέσα από ένα άκρως εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα αποτελέσει έναν σταθερό υποστηρικτή σε όλη τη διάρκεια της λειτουργία του Κέντρου.

Το The Birth Center, θα λειτουργήσει σε ένα σύγχρονο χώρο, που πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές, θέτοντας πολύ υψηλά πρότυπα λειτουργίας. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη δημιουργία ενός ζεστού χώρου που συνδυάζει την ασφάλεια, προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία γέννησης, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κάθε στάδιο του τοκετού, με τη φροντίδα, την ηρεμία και την οικειότητα που χρειάζεται κάθε γυναίκα.

Τη φιλοσοφία, τη λειτουργία, τη συμβολή που επιθυμεί να έχει το The Birth Center, καθώς και το όραμα κάθε γυναίκας να γεννά με σεβασμό, ανέπτυξαν οι συν-ιδρύτριες του Κέντρου κα. Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση και κα. Κατερίνα Γεωργακούλα, στο πλαίσιο εκδήλωσης, παρουσία εκπροσώπων της μαιευτικής, ιατρικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, γυναικών και συνεργατών του Κέντρου.

Η κα. Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση, συν-ιδρύτρια του The Birth Center, δήλωσε: «Ο στόχος του Κέντρου μας δεν είναι κάθε γυναίκα να γεννήσει στο νερό, ούτε να μειώσουμε εκείνες που από επιλογή αποφασίζουν να φέρουν το παιδί τους στον κόσμο στο περιβάλλον ενός μαιευτηρίου. Στόχος είναι το Κέντρο μας να αποτελέσει ένα hub ενημέρωσης και ενδυνάμωσης κάθε εγκύου, έτσι ώστε όπου και όπως και να επιλέξει να γεννήσει, να έχει τις γνώσεις που χρειάζεται για να απαιτήσει τον σεβασμό που της αναλογεί, διεκδικώντας τα δικαιώματά της σε ένα σύστημα που τη θεωρεί παθητικό δέκτη και όχι ενεργό παράγοντα στον ίδιο της τον τοκετό».

George Fotopoulos via Phosart Photography Cinematography Από αριστερά προς τα δεξιά: Κατερίνα Γεωργακούλα, Μαία,συν-ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του The Birth Center | Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, συν-ιδρύτρια του The Birth Center

Η κ. Κατερίνα Γεωργακούλα, μαία, συν-ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του The Birth Center, ανέφερε σχετικά: «Σήμερα παρουσιάζουμε το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, το The Birth Center. Το όραμά μας είναι απλό και βαθιά ανθρώπινο: να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες. Επιθυμία μας να υπερασπιστούμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας να γεννά με σεβασμό. Με γνώση και αγάπη, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε γυναίκα θα νιώθει ελεύθερη, σίγουρη και ασφαλής να φέρει στον κόσμο το παιδί της με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί. Μαζί με τις έμπειρες μαίες και μαιευτές μας, θα υποστηρίξουμε όλες τις γυναίκες και τις οικογένειες τους. Το The Birth Center ετοιμάζεται να καλωσορίσει με χαρά και αφοσίωση μια νέα πραγματικότητα για τη μαιευτική φροντίδα στη χώρα μας».

Παράλληλα, φιλοξενήθηκε συζήτηση μεταξύ εξειδικευμένων επαγγελματιών από τον χώρο της μαιευτικής και της υγείας. Η ενδυνάμωση των γυναικών στον τοκετό, η σημασία της επιλογής, η μαία ως επαγγελματίας υγείας, η συνεργασία ως ένωση οράματος και δυνάμεων και η διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο κα. Αναστασία Γιάμαλη. Στο πάνελ συμμετείχαν η κα. Ελευθερία Δημοπούλου, Μαία, Πρόεδρος του Σωματείου ”Ευτοκία”, η κα. Ειρήνη Πλατσά, Mαία, MSc Επικεφαλής Διασφάλισης Ποιότητας, συν-ιδρύτρια και μέλος ΔΣ του Ελληνοβρετανικού Συλλόγου Μαιών και ο κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης και Διευθύνων Σύμβουλος της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής ΛΗΤΩ. Παράλληλα, προβλήθηκε μήνυμα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικό στον τομέα του φυσικού τοκετού, Dr. Lucia Rocca-Ihenacho, Senior Lecturer και Διευθύντρια του προγράμματος Global Maternal Health MSc, του τμήματος Midwifery στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, συνιδρύτρια και CEO του Midwifery Unit Network και Lead MUSA-Framework. Η κα. Rocca μέσα από το έργο της, έχει συνεισφέρει στην ίδρυση και επιτυχή λειτουργία Κέντρων Φυσικού Τοκετού σε πολλές χώρες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ποιοτικής φροντίδας για τις μέλλουσες μητέρες.

Ακόμη, το κοινό είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει testimonials γυναικών, ενώ στον χώρο φιλοξενήθηκε pop up έκθεση φωτογραφίας που αποτύπωνε τη βαθιά εμπειρία του φυσικού τοκετού, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και την αγάπη που συνοδεύουν τη γέννα.

Με επίκεντρο τη γυναίκα, το The Birth Center φιλοδοξεί να εξελίξει τον τρόπο που προσεγγίζεται η εγκυμοσύνη και ο τοκετός στην Ελλάδα, δημιουργώντας τον χώρο, όπου κάθε γυναίκα έχει τη δύναμη και την υποστήριξη να βιώσει τη γέννα: με σεβασμό, αγάπη, αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και την σιγουριά ότι μπορεί να φέρει στον κόσμο το παιδί της με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι το The Birth Center να λειτουργήσει και ως ένα hub ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των γυναικών, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, αφού έχουν ενημερωθεί πλήρως σε σχέση με τον τοκετό τους, και με τον τρόπο αυτό να διεκδικήσουν το δικαίωμα να γεννήσουν όπως εκείνες επιθυμούν.

Σχετικά με το The Birth Center

Το The Birth Center αποτελεί το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα. Μια πρωτοβάθμια δομή υγείας που προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη, παρέχοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να γεννήσουν με φυσικό τοκετό εντός ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Το The Birth Center επιθυμεί να προσφέρει σε κάθε γυναίκα την επιλογή να ζήσει την εμπειρία του τοκετού όπως την ονειρεύεται. Μέσα από εξατομικευμένη φροντίδα που βασίζεται στο μαιοκεντρικό μοντέλο φροντίδας, οι γυναίκες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν έναν τοκετό που ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν η ασφάλεια και η οικειότητα. Το The Birth Center, το οποίο αναμένεται να υποδεχθεί το κοινό την του 2025, θα λειτουργήσει σε ένα σύγχρονο χώρο με πολύ υψηλά πρότυπα λειτουργίας, στην καρδιά της Αθήνας, σε κομβικό σημείο, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση, προς και από το Κέντρο Τοκετού, ενώ θα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Κλινική ΛΗΤΩ με την οποία υπάρχει στενή συνεργασία και διασύνδεση. Επιθυμία της ομάδας ιδρυτών είναι να δημιουργηθεί το περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες θα βρεθούν στο επίκεντρο και θα νιώθουν δυνατές να γεννήσουν τα παιδιά τους με αγάπη, σεβασμό και φροντίδα.

Τι είναι το The Birth Center

Το The Birth Center είναι το πρώτο ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, προσφέροντας ασφαλή, επιστημονικά τεκμηριωμένη και εξατομικευμένη φροντίδα. Εστιάζει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για να μπορούν οι γυναίκες να γεννήσουν με σεβασμό στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Το όραμα

Κάθε γυναίκα να γεννά με σεβασμό.

Η αποστολή μας

Να παρέχουμε στις γυναίκες τη δυνατότητα να ζήσουν τη δική τους ξεχωριστή εμπειρία τοκετού, βάζοντας στο επίκεντρο τις επιθυμίες, τις ανάγκες τους και την ασφάλεια μητέρας και παιδιού.

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία του The Birth Center βασίζεται στη βιοψυχοκοινωνικότητα, δηλαδή την ολιστική προσέγγιση της υγείας που συνδυάζει βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Στοχεύει στη φροντίδα της μέλλουσας μητέρας και του παιδιού της, λαμβάνοντας υπόψη, όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και την ψυχική ευεξία όπως και τις κοινωνικές συνθήκες.

Μέσω αυτής της φιλοσοφίας, το The Birth Center προωθεί ένα υποστηρικτικό και ενδυναμωτικό περιβάλλον για τις γυναίκες, προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Οι αξίες μας

Φροντίδα: Το The Birth Center δίνει προτεραιότητα στην εξατομικευμένη φροντίδα, διασφαλίζοντας ότι κάθε οικογένεια, κάθε μητέρα και παιδί λαμβάνουν προσεκτική και περιποιητική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Ποιότητα: Δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και πρακτικές που βασίζονται σε πρωτόκολλα και σε διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Τόλμη: Η τόλμη μας, μας ωθεί να αμφισβητούμε το status quo, τα στερεότυπα, προσφέροντας τη δυνατότητα της φυσικής εμπειρίας τοκετού, υποστηρίζοντας τις επιλογές, την υγεία και την ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού της

Συμπερίληψη: Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα φιλόξενο περιβάλλον για όλους, σεβόμενοι το μοναδικό υπόβαθρο και τις εμπειρίες κάθε ατόμου.

Αξιοπιστία: Η αξιοπιστία βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Οι οικογένειες μπορούν να μας εμπιστευτούν ότι θα είμαστε εκεί όταν μας χρειάζονται, παρέχοντας συνεπή και αξιόπιστη φροντίδα σε κάθε στάδιο της πορείας τοκετού.

Φυσικός Τοκετός

Φυσικός Τοκετός, μία ξεχωριστή εμπειρία

Ο φυσικός τοκετός είναι μια ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία. Στο The Birth Center, παρέχουμε στις γυναίκες τη δυνατότητα να ζήσουν τη δική τους ξεχωριστή εμπειρία τοκετού, βάζοντας στο επίκεντρο τις επιθυμίες, τις ανάγκες τους και την ασφάλεια μητέρας και παιδιού.

Στο The Birth Center, κάθε γυναίκα μπορεί να βιώσει τον τοκετό της χωρίς αναίτιες παρεμβάσεις, σε πλήρη σύνδεση με το σώμα της και το παιδί της, μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Ο φυσικός τοκετός είναι κάτι περισσότερο από μια επιλογή. Είναι ένας τρόπος η γυναίκα να βιώσει τη γέννα με σεβασμό, ακολουθώντας το εγγενές ένστικτο και τη φυσιολογική πορεία της γέννησης. Η διαδικασία θέτει τη γυναίκα στο επίκεντρο του τοκετού, έχοντας πλήρη αυτονομία και αυτοδιάθεση.

Στο The Birth Center, προσφέρουμε στις γυναίκες την επιλογή του φυσικού τοκετού, όπου νους και σώμα καθοδηγούν τη διαδικασία, πάντα υπό την προσεκτική φροντίδα των κατάλληλα καταρτισμένων μαιών μας.

Παράλληλα, παρέχουμε μαθήματα προγεννητικής προετοιμασίας, φυσικές μεθόδους ανακούφισης του πόνου, τεχνικές χαλάρωσης και αναπνοής. Η συναισθηματική στήριξη και η ενημέρωση από τις μαίες στο The Birth Center, συμβάλλουν στο να αισθανθεί η γυναίκα ασφαλής και σίγουρη για την εμπειρία που θα ζήσει.

Ο Φυσικός Τοκετός ως επιλογή

Μία ενδυναμωτική εμπειρία γέννας: Ένα βίωμα μέσα από το οποίο η γυναίκα μπορεί να αντλήσει δύναμη και αυτοπεποίθηση, που την προετοιμάζουν ιδανικά για τη μητρότητα.

Φροντίδα και ασφάλεια: Η έμπειρη μαιευτική ομάδα του The Birth Center είναι δίπλα σε κάθε γυναίκα για να την υποστηρίξει και να την φροντίσει σε κάθε βήμα, διασφαλίζοντας ότι, αν χρειαστεί, η ιατρική βοήθεια θα είναι άμεσα διαθέσιμη.

Βαθιά σύνδεση με το βρέφος: Οι φυσικές ορμόνες που παράγονται κατά τη διάρκεια του τοκετού ενισχύουν τον δεσμό με το νεογνό από τη στιγμή της γέννησης.

Ταχεία ανάρρωση: Η νέα μητέρα επανέρχεται γρήγορα στη φυσική της κατάσταση, έτοιμη να ζήσει τις πρώτες στιγμές με το παιδί της. Με λιγότερες παρεμβάσεις, ο τοκετός είναι πιο ομαλός και η ανάρρωση πιο γρήγορη, επιτρέποντας το ξεκίνημα της νέας ζωής ξεκινήσετε τη νέα σας ζωή μαζί πιο άμεσα.

Μαιοκεντρικό Μοντέλο Φροντίδας

Οι μαίες και οι μαιευτές είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες και καταρτισμένοι επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται δίπλα στη γυναίκα κάθε στιγμή, διασφαλίζοντας άριστη φροντίδα και υποστήριξη.

Η εκπαίδευση των μαιών και μαιευτών, τους καθιστά ικανούς να προσφέρουν μία εξατομικευμένη προσέγγιση, προσαρμόζοντας τη φροντίδα τους στις ανάγκες και επιθυμίες κάθε γυναίκας. Αυτό περιλαμβάνει:

την προγεννητική προετοιμασία,

την παρακολούθηση της κύησης,

την καθοδήγηση κατά τη διαδικασία του τοκετού

και τη φροντίδα μητέρας και νεογνού.

Το Μαιοκεντρικό Μοντέλο Φροντίδας, στην καρδιά του The Birth Center

Το μαιοκεντρικό μοντέλο φροντίδας στο The Birth Center ενδυναμώνει τις γυναίκες να λαμβάνουν αποφάσεις με πλήρη επιστημονική ενημέρωση, θέτοντάς τες στο επίκεντρο. Oι μαίες και οι μαιευτές αποτελούν την καρδιά του The Birth Center. Ως κύριοι επαγγελματίες υγείας, παρέχουν ολιστική στήριξη κατά την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία, δημιουργώντας μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε οικογένειας.

Χαρακτηριστικά του Μαιοκεντρικού Μοντέλου Φροντίδας

1. Θεμέλιο του Μαιοκεντρικού Μοντέλου Φροντίδας αποτελεί η γνώση και η προάσπιση της φυσιολογίας. Οι μαίες και οι μαιευτές του The Birth Center ενώνονται σε ένα κοινό όραμα: την προώθηση του φυσικού τοκετού, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη μαιευτική φροντίδα και δίνοντας τη δυνατότητα στις μέλλουσες μητέρες να ζήσουν τη δική τους ξεχωριστή ολοκληρωμένη εμπειρία τοκετού βάζοντας στο επίκεντρο τις επιθυμίες, τις ανάγκες τους και την ασφάλεια επιτόκου και νεογνού.

2. Βασικός πυλώνας είναι η ολιστική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τη σωματική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη κάθε γυναίκας, αναγνωρίζοντας και αγκαλιάζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις επιθυμίες και τη μοναδικότητά της. Το προσωπικό του The Birth Center, παρέχει εξατομικευμένη μαιευτική υποστήριξη, με στόχο την προώθηση της συναισθηματικής ευεξίας στην περιγεννητική περίοδο. Μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως προηγούμενες εμπειρίες, το οικογενειακό περιβάλλον τη σχέση με τον/τη σύντροφο.

3. Οι μαίες και οι μαιευτές του The Birth Center, αντιλαμβάνονται τον τοκετό ως ένα φυσιολογικό γεγονός. Αυτό συνεπάγεται τη δέσμευσή τους για ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της μητρότητας. Βέβαια, είναι σε θέση να αναγνωρίσουν εγκαίρως οποιαδήποτε απόκλιση του φυσιολογικού, παραπέμποντας άμεσα στην απαιτούμενη ιατρική ειδικότητα και διασφαλίζοντας την ομαλή και έγκαιρη μετάβαση στην Κλινική ΛΗΤΩ. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η μαία παραμένει στο πλευρό της επιτόκου, υποστηρίζοντάς την στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και συνεργάζεται αρμονικά με τους άλλους επαγγελματίες υγείας.

4. Ερχόμενη στο The Birth Center, κάθε γυναίκα βρίσκεται στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων που αφορούν την ίδια και την οικογένειά της. Με ευαισθησία και συνέπεια στη λήψη ενημερωμένης συγκατάθεσης για οτιδήποτε αφορά τη γυναίκα, οι μαίες του The Birth Center είναι εκεί όχι για να λάβουν τις αποφάσεις για εκείνη, αλλά για να προσφέρουν ολοκληρωμένη ενημέρωση και επιστημονική υποστήριξη ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα για όλες τις επιλογές. Την ενδυναμώνουν και την ενθαρρύνουν να πάρει η ίδια τις αποφάσεις της, έχοντας διαθέσιμες όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες που χρειάζεται.

Φροντίδα και υποστήριξη από ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών

Η φροντίδα στο The Birth Center υποστηρίζεται από ένα δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όπως μαιευτήρες-γυναικολόγους και νεογνολόγους, διατροφολόγους, ψυχολόγους και άλλους ειδικούς, οι οποίοι συμβάλλουν όπου χρειάζεται.

Με αναγνωρισμένη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, αποδεδειγμένη εμπειρία και συστηματική εκπαίδευση, συνεργασία και ενσυναίσθηση, οι μαίες και μαιευτές του The Birth Center, μπορούν να υποστηρίξουν κάθε γυναίκα, προστατεύοντας τη φυσιολογική κύηση, τον τοκετό, τον δεσμό μητέρας-νεογνού, τη νεογνική φροντίδα και τη μετάβαση από την εγκυμοσύνη στη μητρότητα.

Συνεργασία με την Μαιευτική Κλινική Λητώ

Στο The Birth Center εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πλάνο φροντίδας που βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, όπου η μαία αποτελεί τον βασικό πάροχο φροντίδας. Παράλληλα, υπάρχει στενή συνεργασία και διασύνδεση με την Κλινική ΛΗΤΩ, τόσο σε επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών, όπως η υπερηχογραφική παρακολούθηση της κύησης και πρόσβαση σε άλλες ειδικότητες, όσο και σε επίπεδο μεταφοράς, εφόσον αποφασιστεί.

