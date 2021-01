«The Crown»: Η Έμα Κόριν για τη σήμανση και το γεύμα Νταϊάνα - Καμίλα στο Menage A Trois

Σε συνέντευξη στο The Daily Beast, η Έμα Κόριν δήλωσε ότι διαφωνεί ρητά.

«Γνωρίζουμε ότι η Νταϊάνα και η Καμίλα γευμάτισαν πριν από τον γάμο σε ένα εστιατόριο που ονομάζεται Menage A Trois (σ.σ. τρίο ή ερωτικό τρίγωνο)- το οποίο είναι η απόλυτη ειρωνεία, όμως συνέβη. Προφανώς δεν ξέρουμε τι ειπώθηκε, οπότε αυτό είναι μυθοπλασία. Αλλά έτσι λειτουργούν πολλές σειρές. Είναι τρελό να θέλουν να το χαρακτηρίσουν μυθοπλασία όταν στο ντοκιμαντέρ Diana: In Your Own Words [που προβάλλεται στο Netflix] μιλάει η ίδια για τα πάντα και είναι πολύ πιο ενοχλητικό», κατέληξε η Έμα Κόριν.

Το Menage A Trois, όπου και έγινε η συνάντηση των δύο γυναικών (στο τρίτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν) άνοιξε το 1981 και ήταν το αγαπημένο εστιατόριο της Νταϊάνα στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τη βιογράφο της πριγκίπισσας Πένι Τζούνορ, εκείνο το γεύμα πυροδότησε τις υποψίες της Νταϊάνα για την πραγματική σχέση του Κάρολου με την Καμίλα, την οποία ο πρίγκιπας είχε παρουσιάσει ως μία πολύ καλή φίλη.

Πριν από τέσσερις εβδομάδες, ο συμπρωταγωνιστής της Κόριν, Τζος Ο’ Κόνορ, που υποδύεται τον πρίγκιπα Κάρολο, είχε χαρακτηρίσει «εξωφρενική» την πρόταση του Όλιβερ Ντάουντεν. «Ειδικά αυτή την περίοδο κι ενώ γνωρίζει ότι οι τέχνες δίνουν αγώνα και έχουν γονατίσει, το θεωρώ χτύπημα κάτω από τη ζώνη», δήλωσε.