«The Fall of the House of Usher»: Ο Έντγκαρ Άλαν Πόε συναντά το Succession

Ο Μάικ Φλάναγκαν («Midnight Mass», «The Haunting of Bly Manor», «The Haunting of Hill House» και όχι μόνο) το καθιστά σαφές με τον πιο άμεσο τρόπο. Γιατί αυτό που αφηγείται στα συνολικά οκτώ επεισόδια (με τίτλους όπως Μαύρα Μεσάνυχτα, Η Μάσκα του Κόκκινου Θανάτου, Ο Μαύρος Γάτος κλπ), δεν είναι η τύχη των τέκνων του Ρόντερικ -στον ρόλο ο Μπρους Γκρίνγουντ -, ο οποίος μαζί με τη δίδυμη αδελφή του Μάντλιν - Μέρι ΜακΝτόνελ - δημιούργησε μία αυτοκρατορία, αλλά το πώς και γιατί τα έξι ενήλικα παιδιά του έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Εμπνευσμένη από το διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε «Η Πτώση του Οίκου των Άσερ», που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό Burton’s Gentleman’s Magazine της Φιλαδέλφειας το 1839 και την επομένη χρονιά συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «Tales of the Grotesque and Arabesque», η νέα horror σειρά «The Fall of the House of Usher», που έκανε πρεμιέρα στο Netflix, έχει σημείο αναφοράς τον Ρόντερικ.