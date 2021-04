Πενήντα Έλληνες ανώτερα στελέχη, που εργάζονται σε 40 μεγάλες διεθνείς εταιρείες, σε 12 σημαντικές χώρες του Κόσμου, θα συναντηθούν στις 21 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στην 1η Διάσκεψη «The Greeks are Back», της οποίας χορηγός επικοινωνίας είναι η HuffPost Greece, προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για εντυπωσιακή ανταπόκριση εκ μέρους σημαντικών Ελλήνων ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό.

Η πρωτοβουλία «The Greeks are Back»αφορά στην οργάνωση μιας ετήσιας Διάσκεψης Ελλήνων - ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό, για να συζητήσουν και να προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις για να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Η Διάσκεψη θα περιλαμβάνει συζητήσεις σε Ολομέλεια και σε έξι Ομάδες Εργασίας, στις οποίες θα συζητηθεί πώς μπορεί να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στους εξής τομείς: Πράσινες Επενδύσεις, Φορολογικό Πλαίσιο, Προσέλκυση Ταλέντων, Καινοτομία/Έρευνα & Ανάπτυξη, Ψηφιακή Μετάβαση και Silver Economy.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της οργανώτριας εταιρείας Public Affairs and Networks και ιδρυτής της πρωτοβουλίας THE GREEKS ARE BACK, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Όταν, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανακοινώναμε την πρωτοβουλία THE GREEKS ARE BACK, είχαμε φυσικά την υπόρρητη προσδοκία για επιτυχία του εγχειρήματος, δεν είχαμε ωστόσο φανταστεί πόσο θερμή και μαζική θα ήταν η ανταπόκριση τόσων σημαντικών Ελλήνων, σε πραγματικά καίριες θέσεις μεγάλων διεθνών εταιρειών στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά, θα συγκεντρωθούν τόσα στελέχη, με τεράστια εμπειρία και βαθιά γνώση των θεμάτων τους, για να υποβάλουν προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής στην πολιτεία καθόσον αφορά στο μείζον ζήτημα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα».

Για περισσότερες πληροφορίες www.greeksareback.gr

Τηλέφωνο: 210 6253763

Email: info@paandn.gr