«The Last Picture Show»: Ραντεβού στο Ιντεάλ με επτά αγαπημένες ταινίες

Έπειτα από τις sold out προβολές που πραγματοποίησε την περασμένη άνοιξη στο Ιντεάλ , στηρίζοντας εμπράκτως την ανάγκη διάσωσής του -λίγο πριν το προγραμματισμένο κλείσιμό του στο τέλος του χρόνου -και επαναλαμβάνοντας το αίτημα διατήρησης και επαναλειτουργίας όλων των ιστορικών κινηματογράφων του κέντρου, το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει στην πολυαγαπημένη του αίθουσα για επτά αποχαιρετιστήριες προβολές, με πρόσφατα αποκατεστημένες ψηφιακά κόπιες θρυλικών ταινιών .

Το πρόγραμμα των προβολών

Σάββατο 25 Νοεμβρίου, 23:00 Seven - Digital Restoration

22:00 Η Σιωπή των Αμνών (The Silence Of The Lambs) 30th Anniversary 4Κ Restoration