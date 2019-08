«The Laundromat»: Μέριλ Στριπ, Γκάρι Ολντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας στην ταινία για το σκάνδαλο των Panama Papers

Το «The Laundromat», η νέα ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ σε παραγωγή Netflix, έχει επίσημα και τρέιλερ που κυκλοφόρησε λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Η ταινία με πρωταγωνιστές τους Μέριλ Στρίπ, Γκάρι Ολντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας, βασίζεται στο βιβλίο του Τζέικ Μπέρνσταϊν, «Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite». Η ιστορία ακολουθεί μια ομάδα δημοσιογράφων που αποκαλύπτει τα εκατομμύρια έγγραφα που αποκάλυψαν τα μυστικά περιουσιακά στοιχεία των πιο ισχυρών πολιτικών, διέρρευσαν και βρέθηκαν υπό διερεύνηση από δημοσιογράφους, τα «Panama Papers».

Η Στριπ υποδύεται τη χήρα, της οποίας η έρευνα για μια ασφαλιστική απάτη οδηγεί στην αποκάλυψη των συναλλαγών της επιχείρησης και τη σύνδεσή της με τους πλούσιους και ισχυρούς επιχειρηματίες και όχι μόνο.

Στην ταινία συμμετέχουν και οι Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματίας Σένερτς και Σάρον Στόουν.

Πηγή: The Guardian