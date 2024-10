Θέλουμε πράγματι να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις;

Πολλοί οργανισμοί έχουν ασχοληθεί με τη διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις, όπως ο ΟΟΣΑ, η Διεθνής Διαφάνεια, τα Ηνωμένα Έθνη κ.ά., και έχουν εκδώσει σχετικές εκθέσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμησή της. Και, παρόλο που οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μειώσουν τη διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις, κυρίως, με νομοθετικές ρυθμίσεις, το πρόβλημα όχι μόνο επιμένει αλλά εξακολουθεί να είναι τεράστιο. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2023 “Stepping up the EU’s to tackle corruption: cost of non-Europe”, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών, η διαφθορά έχει κοστίσει 29,6 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2016 και 2021.