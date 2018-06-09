Thessaloniki Masters 2018: Η «γιορτή» του beach volley στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

Σε παραλία έχει μετατραπεί αυτές τις ημέρες η Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες της πανελλήνιας διοργάνωσης beach volley, «Thessaloniki Masters 2018», που άρχισε την Πέμπτη και θα διαρκέσει ως την Κυριακή.
Η κεντρική πλατεία της πόλης υποδέχεται ομάδες αθλητών, ανδρών και γυναικών, με τους θεατές να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το εντυπωσιακό θέαμα.
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Eurokinissi
BEACH VOLLEY MASTERS 2018 (ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½: MOTION TEAM)
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