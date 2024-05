This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων: Πάρτυ, ξεναγήσεις και ψυχαγωγικές δράσεις

Με υπαίθρια πάρτυ σε πλατείες και κεντρικά σημεία της πόλης, με εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και δημιουργικές δράσεις για όλη την οικογένεια, ξεναγήσεις, αλλά και αφηγήσεις βιβλίων και παραμυθιών συνεχίζεται η δεύτερη εβδομάδα εκδηλώσεων του This is Athens – City Festival , που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) .

Ήδη εκατοντάδες Αθηναίες και Αθηναίοι οι οποίοι έμειναν στην πόλη τις μέρες του Πάσχα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ και είχαν σχεδιαστεί στο «πνεύμα» της Μεγάλης Εβδομάδας και της πασχαλινής περιόδου: Από το ταξίδι της καντάδας στα στενά της Πλάκας και τη συναυλία του γυναικείου φωνητικού συνόλου Ch ó r ε s στη Στοά Αττάλου, μέχρι τη συναυλία των De Profundis στην Αρχαία Αγορά, το This is Athens – City Festival, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ της πόλης, ήδη αγκαλιάστηκε θερμά από κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας.

-Family and the City, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το This is Athens City Festival διοργανώνει μία ολοήμερη γιορτή με εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μουσική, δημιουργικές και ψυχαγωγικές δράσεις για όλη την οικογένεια. Με την καθοδήγηση της ζωγράφου Katerina Chrysolie, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν πρωτότυπα δώρα για τη μητέρα τους. Δωρεάν είσοδος.