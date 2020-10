«This is not Romeo and Juliet»: Σε ζωντανή μετάδοση η παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα που είναι ήδη sold out

Η παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα που έκανε πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία και παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη είναι ήδη sold out.

Ωστόσο, μπορούμε να δούμε την παράσταση από τη νέα πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία, σε ζωντανή μετάδοση και σε πραγματικό χρόνο, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 21.00.