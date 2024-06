This is Sparta: Επιστρέφουν οι «300» του Ζακ Σνάιντερ;

Βασισμένο στο ομότιτλο graphic novel των Frank Miller και Lynn Varley και με έμπνευση από την ταινία «The 300 Spartans» (1962), το « 300 » του Ζακ Σνάιντερ συζητήθηκε, εκτός των άλλων και για το CGI, ενώ έδωσε υλικό για πολλές παρωδίες, μεταξύ των οποίων η ταινία «Meet the Spartans» (2008).

Η πιο διάσημη ατάκα της ταινίας που αφηγείται -με τον δικό της τρόπο- την αναμέτρηση των 300 επίλεκτων Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες με τον στρατό των Περσών το 480 π.Χ, ήταν βεβαίως, το This is Sparta που λέει ο βασιλιάς της Σπάρτης Λεωνίδας - Τζέραρντ Μπάτλερ στον αγγελιαφόρο του πανίσχυρου βασιλιά Ξέρξη -τον οποίο υποδύθηκε ο Ροντρίγκο Σαντόρο- και τον ρίχνει στο πηγάδι.

Ακολούθησε το 2014, το «300: Rise of an Empire» (300: Η άνοδος της αυτοκρατορίας), που βασίστηκε στο graphic novel του Miller «Xerxes», με τον Σνάιντερ να συνυπογράφει και πάλι το σενάριο αλλά όχι τη σκηνοθεσία και τον Σάλιβαν Στέιπλτον να υποδύεται τον Θεμιστοκλή. Δεν είχε εμπορικά την επιτυχία της πρώτης ταινίας, παρά ταύτα έκανε εισπράξεις 337 εκατομμυρίων δολαρίων -με budget 110 εκατομμυρίων δολαρίων.