Τι είναι η μέθοδος 20/10 για την οργάνωση του σπιτιού: Τα τρία βήματα

«Ένας οργανωμένος χώρος θα σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο, πολύ κόπο και θα σας βοηθήσει να νιώσετε ότι έχετε τον έλεγχο της ζωής σας», σημειώνει η Leslie Kilgour, σύμβουλος οργάνωσης και ιδρύτρια της Get It Straight Organizing (σ.σ. οι organizers είναι επαγγελματίες οι οποίοι αναλαμβάνουν να αποσυμφορήσουν και να αναδιατάξουν χώρους σε σπίτια και γραφεία, βάζοντας τάξη στο χάος και την ακαταστασία).

Τα τρία βήματα

Η μέθοδος οργάνωσης 20/10, την οποία πρότεινε η Rachel Hoffman, συγγραφέας του βιβλίου «Unf*ck Your Habitat: You’re Better Than Your Mess» (πρώτη έκδοση 2010) είναι μια προσέγγιση αποσυμφόρησης του χώρου μας στην οποία δεσμευόμαστε για 20 λεπτά τακτοποίησης και οργάνωσης που ακολουθούνται από ένα 10λεπτο διάλειμμα.