Μία έκδοση - φόρος τιμής σε Ελληνα διανοητή από επιδραστικούς επιστήμονες διεθνώς

Οι μελέτες από επιστήμονες πολλών και διαφορετικών πεδίων

Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν το κεφάλαιο της Elaine Scarry (Walter M. Cabot Professor of Aesthetics and the General Theory of Value στο Πανεπιστήμιο Harvard, Senior Fellow της διάσημης Harvard Society of Fellows, Μέλος της American Philosophical Society, Μέλος της American Academy of Artsand Sciences), μιας από τις επιδραστικότερες προσωπικότητες της αμερικανικής πνευματικής ζωής, εφάμιλλης του Noam Chomsky, καθώς και τα κεφάλαια του James Faubion, καθηγητή Ανθρωπολογίας στο Rice, από τους σπουδαιότερους μελετητές του Michel Foucault και ιδρυτή του κλάδου της «ανθρωπολογίας της ηθικής», των αρχαιοελληνιστών Malcolm Davies (καθηγητής στην Οξφόρδη, διεθνής αυθεντία στη μελέτη της αρχαϊκής και κλασσικής γραμματείας) και David Konstan από το Brown και το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (Μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών και κορυφαίος αρχαιοελληνιστής στις ΗΠΑ), του καθηγητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Brian Rose (Διευθυντής του Αμερικανικού Ερευνητικού Ινστιτούτου στην Τουρκία και πρώην Προέδρος του Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου), του Wolfgang Asholt (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, από τους σπουδαιότερους διεθνώς μελετητές της ευρωπαϊκής avant-garde), της διακεκριμένης καθηγήτριας Ιστορίας Τέχνης και Αρχαιολογίας Ada Cohen, ειδικής στην ασσυριακή αλλά και στην ελληνιστική τέχνη (Dartmouth).