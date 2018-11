Τίρανα: δύο βήματα μπρος, ένα βήμα πίσω

Από εκεί και πέρα χώρος για την Ελλάδα πάντα υπάρχει. Αθήνα και Τίρανα, παραμερίζοντας τις χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρό εμπάθειες, ρεαλιστικά, μόνο να ωφεληθούν έχουν από την αναβάθμιση των σχέσεων τους. Αν η Ελλάδα αλλάξει την αδιέξοδη πολιτική «μηδενικού αθροίσματος» που ακολουθεί τις τελευταίες δεκαετίες απέναντι στους βόρειους γείτονες - που εν τέλει της αφαιρεί εκτόπισμα και επιρροή στα Βαλκάνια - και αντ' αυτού υιοθετήσει μια ειλικρινή, ισότιμη, με αμοιβαίο σεβασμό στάση, η Αλβανία θα αγκαλιάσει την προσπάθεια και πολλαπλοί δίαυλοι συνεργασίας θα ανοίξουν μεταξύ των δύο κρατών αλλά και των λαών.

Θωμάς Ρούτσης

foreign-politics.com

