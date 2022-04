Τιτανικός: 10 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για το διάσημο ναυάγιο

via Associated Press

via Associated Press

1: Σκοπός χωρίς κυάλια

2: Η ορχήστρα και η μοίρα της

3: Η μοίρα των μηχανικών

Κανένας από τους μηχανικούς του Τιτανικού δεν επέζησε. Ο κυβερνήτης, Έντουαρντ Τζον Σμιθ, λέγεται πως ενθάρρυνε το πλήρωμά του, λέγοντάς τους «φανείτε Βρετανοί παιδιά, φανείτε Βρετανοί» (be British, boys, be British).

4: Έπιναν για να ζεσταθούν

5: Μια μεγάλη αγάπη στον Τιτανικό

6: Γιατί δεν υπήρχαν αρκετές λέμβοι;

7: Η τέχνη προηγείται της ζωής

8: Η μακρά αναζήτηση του ναυαγίου

9: Γνωστές και άγνωστες ταινίες

Η πιο γνωστή ταινία είναι το blockbuster του Κάμερον το 1997, που έβγαλε 2,5 δισ. δολάρια και κέρδισε 11 Όσκαρ. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες ταινίες: Η πρώτη ήταν την ίδια χρονιά, το 1912, με τίτλο «Saved from the Titanic» και έναν πραγματικό διασωθέντα στον κύριο ρόλο. Επίσης γυρίστηκε και μία στη Γερμανία επί Β′ Παγκοσμίου Πολέμου, που χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

10: Συγκρίσεις με το σήμερα

Από το 1912 πολλά επιβατηγά πλοία έχουν διασχίσει τον Ατλαντικό, και πλέον ο Τιτανικός έχει ξεπεραστεί σε μέγεθος από πολλά άλλα σκάφη: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο, που θα βγει στη θάλασσα φέτος, είναι το Wonder of the Seas, με πλάτος 66 μέτρα (ο Τιτανικός είχε 28). Επίσης, μεγάλη είναι και η διαφορά σε ύψος: Το Wonder of the Seas έχει 72,5 μέτρα, ενώ ο Τιτανικός ήταν στα 53.