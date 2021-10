Το άγνωστο ταλέντο του Μοχάμεντ Άλι και η δημοπρασία του 1 εκατ. δολαρίων

Bettmann via Getty Images

Bettmann via Getty Images Ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Μοχάμεντ Άλι χορεύει μπροστά από τον Φλόιντ Πάτερσον. Στιγμιότυπο από τον δεύτερο γύρο του αγώνα που δόθηκε το 1965 στο Las Vegas Convention Hall.

Θρυλικός μποξέρ, ακτιβιστής, ποιητής και όχι μόνο. Είκοσι έξι έργα του Μοχάμεντ Άλι -σχέδια, σκίτσα και ζωγραφική- πωλήθηκαν σε δημοπρασία του Bonhams στην Νέα Υόρκη έναντι σχεδόν 1 εκατ. δολαρίων.

Μόνο το έργο «Sting Like a Bee» (από τον διάσημο στίχο του ποιήματος του «Float like a butterfly sting like a bee», όπου περιγράφει το στιλ του στο ρινγκ, πετούσε σαν πεταλούδα, τσιμπούσε σαν μέλισσα) πωλήθηκε στην τιμή των 425.000 δολαρίων, δέκα φορές πάνω από την αρχική εκτίμηση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Bonhams, ο Άλι ζωγράφιζε σε όλη του τη ζωή, με την ενθάρρυνση του πατέρα του ο οποίος ήταν ζωγράφος.

«Ο Μοχάμεντ Άλι ήταν ένα cultural icon που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά. Στα έργα του απεικονίζει τα θέματα που είχε στην καρδιά του: την πυγμαχία, τα πολιτικά δικαιώματα, τη θρησκεία, την παγκόσμια ειρήνη και τον ανθρωπισμό», δήλωσε η Έλεν Χολ, διευθύντρια Popular Culture του Bonhams, πριν από την πώληση.

Τα έργα βγήκαν σε δημοπρασία από τον συλλέκτη και φίλο του θρυλικού πυγμάχου, Ρόντεϊ Χίλτον Μπράουν, ο οποίος είπε ότι ο Άλι ζωγράφισε τους τρεις πρώτους πίνακες μετά από έναν αγώνα στη Βοστόνη το 1977.