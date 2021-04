To CEO Clubs υποδέχεται τη MullenLowe Athens ως platinum χορηγό

Forward Thinking, Positive Impact, The House of Collective Wisdom, Seal of Leadership είναι μερικές από τις αρχές του CEO CLUBS GREECE που εμφανίζονται με εντυπωσιακό τρόπο κατά τη διάρκεια του video ανάμεσα σε τοπία, κτίρια, δρόμους, διαδρομές της Ελλάδας. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα και δένουν αρμονικά με τη μουσική που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταινίας. Ένας ύμνος στον λόγο που γίνεται εικόνα, τέχνη, δέσμευση, πράξη.