Ζοφερές πληροφορίες έρχονται στο φως για την δολοφονία 80χρονου στην Γλυφάδα από τον ίδιο του τον γιο, 46 ετών και με ψυχολογικά προβλήματα, που μάλιστα το 2014 είχε σκοτώσει και την 59χρονη μητέρα του ενώ δηλώνει πως θέλει να σκοτώσει και τα αδέρφια του.

Ένας γείτονας υποστηρίζει πως άκουσε το θύμα να φωνάζει «Βοήθεια Παναγία μου, σώσε με» και μετά να απευθύνει μια σπαρακτική έκκληση στο θύτη και γιό του: «Παιδί μου πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο»…

«Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει “βοήθεια Παναγία μου, σώσε με”. Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, όπως κάθε Κυριακή, ήταν η ρουτίνα του, και ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Έγινε μέσα στην πιλοτή, εκεί δίπλα που αφήνει ο πατέρας του το αυτοκίνητο, εκεί του την έστησε. Ο πατέρας του δεν αντέδρασε και πριν τον αποτελειώσει του είπε “παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο”. Και μετά σιωπή. Ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου μόνο κάποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία, για να μην ακούγεται ο πατέρας του που φώναζε» αναφέρει ο αυτήκοος μάρτυρας.

Η δολοφονία σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, και γείτονες της οικογένειας υποστηρίζουν πως είδαν τον 46χρονο να χτυπά τον πατέρα του και κάλεσαν την Άμεση Δράση. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί που έφτασαν στην οδό Γυθείου βρήκαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο πορτ μπαγκάζ και τον γιο μέσα στο διαμέρισμα.

Ο 46χρονος κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε στους Αστυνομικούς «σκότωσα τους γονείς μου και τώρα θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

Ο δράστης επισκεπτόταν τον πατέρα του τρεις τέσσερις φορές τον χρόνο.

Η δολοφονία της μητέρας

Επίσης, ο 46χρονος είχε δολοφονήσει με τον ίδιο τρόπο τη μητέρα του το 2014. Παρουσιάστηκε μόνος του στο ΑΤ Γλυφάδας το ίδιο βράδυ και δήλωσε ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους μαιχαρώνοντάς την.

Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου τότε άνδρα έλεγξαν τα όσα είχε καταθέσει και όταν πήγαν στο σπίτι όπου ζούσε η γυναίκα εντόπισαν το πτώμα της 59χρονης γυναίκας μέσα σε μια λίμνη αίματος χτυπημένη από μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού.

Ο δράστης συνελήφθη, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 16 τών και το 2018 αποφυλακίστηκε με με διάταξη της εισαγγελίας Πειραιά, υπό τους όρους, τους οποίους και τήρησε μέχρι την 16η Ιανουαρίου 2026. Επίσης, δεν έχει απασχολήσει τις αρχές μετά την αποφυλάκισή του.