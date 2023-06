picture alliance via Getty Images

Το πρώτο επιλύθηκε από τον Γκρέγκορι Πίνκους που επινόησε το «παιδί του σωλήνα» (in vitro γονιμοποίηση). Για να χρηματοδοτηθεί, ο Πίνκους συμμάχησε με μία διαβόητη φεμινίστρια, την Μάργκαρετ Σάνγκερ. Έτσι, τρεις διαφορετικές ενώσεις προγεστερόνης, σε κουνέλια απέτρεψαν την εγκυμοσύνη χωρίς σοβαρές παρενέργειες, ανοίγοντας τον δρόμο για κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

