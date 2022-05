Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας πρώτη φορά σε τρεις ακόμα πόλεις, Ναύπλιο, Κόρινθο Τρίπολη

Όπως ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση του προγράμματος από την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Λίντα Καπετανέα, η 28η διοργάνωση, η οποία φέτος έχει τίτλο «Ωδή στην Ομορφιά», θα κάνει πρεμιέρα με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το «TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor» των Peeping Tom, μια παράσταση που είναι το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre.