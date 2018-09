Το Digital Influencers Hub έρχεται στη Θεσσαλονίκη!

Digital communicators από τέσσερις διαφορετικές ηπείρους έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά η πόλη της Θεσσαλονίκης καλωσορίζει το Digital Influencers Hub Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο Ι.Βελλίδης. To διήμερο event θα επικεντρωθεί στις σύγχρονες τάσεις και τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των social media influencers αλλά και στον τρόπο, που οι τεχνολογίες ψηφιακής πληροφορίας μετασχηματίζουν παγκοσμίως την επικοινωνία και την κοινωνική συμπεριφορά.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του Forum θα συζητηθούν θέματα αναφορικά με το πώς μπορεί κάποιος να γίνει influencer, την ανάπτυξη και την απόκτηση επίδρασης, ενώ παράλληλα θα σχολιαστεί η σημασία του όρου «μετάβαση» (disruption). Την επόμενη ημέρα, τα ζητήματα του «αρνητικού influencer» και της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας θα τεθούν προς συζήτηση.

Δημοσιογράφοι, κοινωνιολόγοι και επικοινωνιολόγοι θα συζητήσουν την επίδραση των influencers στη διαμόρφωση της κατάστασης της νέας πληροφορίας, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν μεταξύ άλλων θέματα όπως : η παραγωγή και η κατανάλωση περιεχομένου, οι κινητήριες ιδέες στην ψηφιακή εποχή και το mobile storytelling.

Εκπρόσωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας συμμετέχουν στο σχολιασμό.

Στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται:

Keith McElwais, CEO & Viral Media Authority at @WhiteGloveMedia & @PranksNetwork, New York, US

Annousa Mela, Fashion and Beauty Influencer, Athens, Greece

Alex Negrete, cross-platform creator (9.2 M fans), Founder Rise 9, Los Angeles, U.S.

Grigoris Zarifopoulou, Country Manager, Google Hellas, Athens, Greece

Meirav Harel, FinTech Wizard 4 Investment & Trading Interfaces, Banking & Blockchain, Tel Aviv, Israel

Emma-Lacey Bordeaux, D.C. Editor, CNN, Washington DC, U.S.

Farai Monro, Creative Director, Magamba Network, Zimbabwe

Kathryn Geels, Program Director Accelerator, European Journalism Center, London, Great Britain

Dimitris Kalavros-Gousio, Co-Founder/Partner, Found.ation and Curator of TEDxAthens, Athens, Greece

Alan Soon, Co-founder & CEO, Splice Newsroom, Singapore

Akilnathan Logeswaran, Advisory Council Member, World Economic Forum Global Shapers, Berlin, Germany

Katie Sanders, Deputy Director, Politifact, Tampa, United States

Jakub Gornicki, Head Outriders, Blogger, Poland

Noa Gafni,CEO and Founder, Trust Collab, Melbourne, Australia

Το Forum χορηγείται από το U.S. Department of State Office of Citizen Exchanges και διοργανώνεται από το Digital Communication Network, ένα διεθνή οργανισμό που φέρνει σε επαφή επαγγελματίες της ψηφιακής εποχής, και το World Learning, έναν παγκόσμιο μη κυβερνητικό οργανισμό που ενδυναμώνει ανθρώπους και ενισχύει θεσμούς. Το Forum συμπεριλαμβάνεται στο θέμα του αμερικανικού περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης “Harnessing the Power of Innovation and Creativity.”

Όλες οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.

Είσοδος Ελεύθερη

Marianna says:«Το Publishit Magazine είναι υπερήφανος partner της διοργάνωσης και είμαι τόσο μα τόσο χαρούμενη γι’ αυτό! Kλείσε τη δωρεάν σου θέσηεδώκαι στο μεταξύ διάβασε τις εντυπώσεις μου απ’ την προηγούμενη διοργάνωση τουDigital Communication Networkκαι τουWorld Learningπου πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι και είχα την τύχη και την τιμή να συμμετάσχωεδώ».