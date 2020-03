Το επίσημο video του ιστιοπλοϊκού αγώνα SKIATHOS PALACE CUP

Το SKIATHOS PALACE CUP είναι ιστιοπλοϊκός αγώνας, τύπου match race που πλέον έχει γίνει θεσμός, με διοργανωτές το Ναυτικό Όμιλο Σκιάθου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ ο αγώνας τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Σκιάθου με την υποστήριξη της Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας και του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Σκιάθος».

Το SKIATHOS PALACE CUP γίνεται στις Κουκουναριές, το μοναδικό βιότοπο που μπήκε πρόσφατα στην πρώτη θέση στο Condé Nast Traveller Readers Choice Awards και έχει για κάδρο γαλαζοπράσινα νερά με κύκνους , πάπιες και άμμο που αστράφτει στο φως του ήλιου.

Πηγαίνοντας προς την 5η διοργάνωση, το SKIATHOS PALACE CUP εξελίσσεται σε ένα μοναδικό θεματικό τουριστικό προϊόν που αναδεικνύει το άθλημα και την πανέμορφη Σκιάθο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Tο 2019 ο αγώνας βραβεύτηκε με το Sail Green or GO Home Αward για τη συμμετοχή του στην πολύχρονη και πολυεπίπεδη οικολογική δράση της Σκιάθου. Επίσης από τον οργανισμό SAILORS FOR THE SEA, έχει χαρακτηριστεί ως μία «Καθαρή Ιστιοπλοϊκή Διοργάνωση» (Clean Regatta) στη κατηγορία BRONZE.

To Race Management έχει αναλάβει ο γνωστός προπονητής με Ολυμπιακές επιτυχίες από τον ΝΟΒΑ, Θανάσης Πινιάρης.