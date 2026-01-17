Έντονα συζητήθηκε η απουσία της Μαρί Σαντάλ από την επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κοιμητήριο του Τατοΐου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Της τελετής χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας βοηθούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Νικόδημο Αθανασίου, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Αλέξιο Μπουρλή, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Ισίδωρο Κολοβό και τον Διάκονο Πατήρ Νικόδημο Ζωγράφο.

Στην τελετή παρευρέθησαν η Βασιλισσα Άννα-Μαρία συνοδευόμενη από τα παιδιά της Παύλο, Νικόλαο, Θεοδώρα και Φίλιππο Ντε Γκρες καθώς και συμμαθητές και συνεργάτες του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, χωρίς όμως να δοθεί κάποια εξήγηση για την απουσία της Μαρί Σαντάλ, κάτι που θέλησε να κάνει ο Παύλος στο κείμενο που συνόδευε την ανάρτηση που έκανε για τη θεία του, πριγκίπισσα Ειρήνη που έφυγε από τη ζωή την ημέρα που είχε προγραμματιστεί το μνημόσυνο του αγαπημένου της αδελφού.

Έντονα σχολιάστηκε αυτή την εβδομάδα η απουσία της Μαρί Σαντάλ από το μνημόσυνο του, πεθερού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου (photo:greekroyalfamily.gr)

Εκτάκτως στη Νέα Υόρκη η Μαρί Σαντάλ

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη μου θεία, Ειρήνη της Ελλάδας» έγραψε ο σύζυγος της Μαρί Σαντάλ, Παύλος Ντε Γκρες. «Μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη και οι αξίες της εκφράζονταν όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο που ζούσε και φρόντιζε τους ανθρώπους γύρω της.Αποτελούσε πηγή σοφίας, σταθερότητας και αγάπης – έναν πυλώνα για την οικογένειά μας μέσα στον χρόνο. Η απουσία της αφήνει ένα κενό, όμως η μνήμη της θα μας συνοδεύει για πάντα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, κοντά σε εκείνους που αγάπησε.

Το 2014 στο Τατόι στο μνημόσυνο του πατέρα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλου.

Λόγω της πρόσφατης εγχείρισης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη, η Μαρί Σαντάλ Ντε Γκρες δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ταφή της Πριγκίπισσας Ειρήνης στην Ελλάδα, την Δευτέρα. Ο Οδυσσέας, ο οποίος σπουδάζει και η Ολυμπία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα απουσιάσουν επίσης. H Oικογένεια συμμερίζεται το πένθος και τιμά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Ειρήνης».

Η εξόδιος ακολουθία της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12.00 μμ, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι. Από τις 08.00 πμ έως τις 10.30 πμ προ της τελετής, η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Bazaar, η Μαρί Σαντάλ είχε ανοίξει ελαφρά την πόρτα της λαμπερής ζωής της:

Πώς είναι να συνδέεσαι με έναν τίτλο που συνοδεύεται από ιστορία; «Μένοντας πιστή στον εαυτό μου» ομολογούσε η Μαρί Σαντάλ. «Οι τίτλοι φέρνουν ευθύνες, αλλά πιστεύω ότι ο σεβασμός, η ταπεινότητα και η καλοσύνη ξεπερνούν κάθε τίτλο. Η οικογένεια στην οποία παντρεύτηκα μοιράζεται αυτές τις αξίες. Στο τέλος της ημέρας δεν είναι θέμα πρωτοκόλλου, αλλά θέμα ακεραιότητας».

Πριν από λίγες εβδομάδες ο φακός είχε απαθανατίσει τη Μαρί Σαντάλ στην οδό Βουκουρεστίου.

Ποιο πιστεύει ότι είναι το πιο παρεξηγημένο πράγμα του να σε χαρακτηρίζουν “πριγκίπισσα” σήμερα; «Πολλοί νομίζουν ότι πρόκειται μόνο για λάμψη και προνόμια. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική: ο ρόλος έχει αλλάξει. Δεν έχουμε πολιτική εξουσία, αλλά έχουμε τη δύναμη της φωνής μας για να στηρίξουμε, να εν δυναμώσουμε και να υπηρετήσουμε τους άλλους».