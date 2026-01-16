H πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε χτες, Πέμπτη, την τελευταία της πνοή στη Μαδρίτη σε ηλικία 83 ετών, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της στο βασιλικό παλάτι Ζαρζουέλα, το σπίτι της από τη δεκαετία του 1980. Ήταν μικρότερη κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης της Ελλάδας και αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του βασιλιά Κωνσταντίνου- η είδηση για τον θάνατό της κυκλοφόρησε μάλιστα την ώρα της επιμνημόσυνης δέησης για τα τρία χρόνια από τον χαμό του στο Τατόι.

Με τον μεγαλύτερο αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

Η ανακοίνωση της επίσημης σελίδας της οικογένειας Ντε Γκρες:

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Η εξόδιος ακολουθία της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12.00μμ, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι. Από τις 08.00 πμ εως τις 10.30 πμ προ της τελετής, η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος

Με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Οι πρώτες λεπτομέρειες σχετικά με την κηδεία της πριγκίπισσας αρχίζουν να δημοσιοποιούνται από το ισπανικό βασιλικό οίκο. Ενώ μια νεκροφόρα εθεάθη να φεύγει από την έδρα της ισπανικής μοναρχίας το απόγευμα της Πέμπτης, μια ιδιωτική οικογενειακή λειτουργία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, 16 Ιανουαρίου. Η σορός της Ειρήνης θα εκτεθεί στη συνέχεια σε λατρεία το Σάββατο στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Την Κυριακή, το φέρετρο θα μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου η κηδεία θα τελεστεί επίσημα τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, η πομπή θα κατευθυνθεί στον πρώην βασιλικό οίκο του Τατοΐου, 15 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Εκεί θα ταφεί η Ειρήνη, για να αναπαυθεί περιτριγυρισμένη από τους γονείς της και τον αδελφό της, τον πρώην βασιλιά των Ελλήνων, Κωνσταντίνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου του 2023.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη με την αδελφή της Σοφία, τον ανιψιό της, Φελίπε και τη σύζυγό του, Λετίθια το 2014 στο Τατόι για το μνημόσυνο του βασιλιά Παύλου.

Στην Αθήνα αναμένεται το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας

Ενώ μέλη της οικογένειας Ντε Γκρες, με επικεφαλής πλέον τον πρίγκιπα Παύλο, θα παραμείνουν στην Αθήνα για να αποχαιρετήσουν τη θεία τους, η οποία πέθανε άτεκνη, δεν θα είναι μόνοι. Η αδελφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, αναμένεται επίσης να αποτίσει ύστατο φόρο τιμής στη μικρότερη αδερφή της, με την οποία ήταν πολύ δεμένη.

Αναμένεται επίσης να παραστεί και η υπόλοιπη ισπανική βασιλική οικογένεια, καθώς ο βασιλιάς Φελίπε και οι δύο αδερφές του, Έλενα και Κριστίνα, είχαν πολύ στενή σχέση με τη θεία τους. Ο πατέρας τους, Χουάν Κάρλος, ενδέχεται επίσης να είναι παρών, παρά την εξορία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πάντως- και ίσως για λόγους ασφαλείας- δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας θα βρεθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα.

Τέλος, η βασιλική οικογένεια της Δανίας θα εκπροσωπηθεί από τη βασίλισσα Άννα-Μαρία. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου γεννήθηκε ως Δανή πριγκίπισσα οπότε θεωρείται πολύ πιθανό να βρεθούν πλάι της οι αδελφές της.

