Αυτή είναι η πιο πρόσφατη φωτογραφία του αγνοούμενου γιατρού σύμφωνα με τους εθελοντές του ΟΦΚΑΘ

Στο Ρέθυμνο επεκτείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίκεντρο των ερευνών μεταφέρεται σήμερα από την περιοχή του δήμου Φρε στην Επισκοπή Ρεθύμνου, έπειτα από μαρτυρία που ήρθε στο φως.

Όπως αναφέρεται, μια γυναίκα υποστήριξε ότι πριν από περίπου 15 ημέρες, σε έντονη βροχόπτωση, είδε έναν άνδρα που έμοιαζε με τον αγνοούμενο κάτω από μια γέφυρα. Όταν τον ρώτησε «πού πας παιδί μου με τέτοια βροχή», εκείνος δεν απάντησε, παρά μόνο της ζήτησε αν είχε νερό να του δώσει. Η γυναίκα του έδωσε νερό και στη συνέχεια εκείνος απομακρύνθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες εθελοντές του «Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού» πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Φρε Αποκορώνου, όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του 33χρονου. Με τη χρήση φακών, θερμικών καμερών, drone και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, χθες η ομάδα των εθελοντών έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και απεικονίζει πώς εκτιμάται ότι θα είναι σήμερα ο Αλέξης Τσικόπουλος, περίπου 40 ημέρες μετά την εξαφάνισή του, με στόχο να διευκολυνθεί ο εντοπισμός του από πολίτες που ενδεχομένως τον έχουν δει.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τις Αρχές και τους εθελοντές να αξιολογούν κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του αγνοούμενου γιατρού.

Με πληροφορίες από patris.gr