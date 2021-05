To εστιατόριο Pelagos ανοίγει τις πόρτες του στο Four Seasons Athens

Στις 13 Μαΐου, το εστιατόριο Pelagos ξεκινά τη λειτουργία του στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens της μαγευτικής Αθηναϊκής Ριβιέρα, συστήνοντας μια ανατρεπτική προσέγγιση στα θαλασσινά και μια νέα ανάγνωση της δημιουργικής κουζίνας, που εστιάζει στις τοπικές γεύσεις και αντλεί έμπνευση από τη Μεσόγειο.

Ο σεφ Luca Piscazzi ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία του εστιατορίου που βλέπει στα γαλήνια νερά του Σαρωνικού Κόλπου και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στο Four Seasons. Επικεντρωμένος στην αφοσίωση του εστιατορίου στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, ο Piscazzi γιορτάζει το νέο ξεκίνημα του Pelagos δημιουργώντας ένα συναρπαστικό μενού. Κομψές και ταυτόχρονα τολμηρές προτάσεις περιμένουν τους επισκέπτες του Pelagos: Ευρηματικά ορεκτικά που βασίζονται στις ωμές πρώτες ύλες συνοδεύονται από φρέσκα ψάρια σε αναπάντεχους συνδυασμούς, ενώ το αρνάκι γάλακτος και το wagyu beef συμπληρώνουν δυναμικά τη λίστα. Τα δροσιστικά κι ανάλαφρα επιδόρπια ολοκληρώνουν την εμπειρία γεύσης με μια ωδή στα φρούτα και τα λουλούδια.

Αφού κέρδισε αναγνώριση σε σημαντικά εστιατόρια με αστέρια Michelin σε Ρώμη, Χονγκ Κονγκ, Πεκίνο και Λονδίνο, ο Piscazzi αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή πλεύσης. Έτσι, μετακόμισε στην Αθήνα με την οικογένειά του, προκειμένου να απολαύσει το μοναδικό lifestyle της Αθηναϊκής Ριβιέρα. Ο τελευταίος του μαγειρικός σταθμός πριν την Αθήνα, τον βρήκε στο πλάι της Anne-Sophie Pic ως Head Chef στο εστιατόριο La Dame de Pic του Λονδίνου. Το εν λόγω εστιατόριο, που βρίσκεται στο Four Seasons Ten Trinity Square, κέρδισε δύο - από τα τέσσερα - αστέρια Michelin που έχει σήμερα, κατά τη διάρκεια της θητείας του Piscazzi.

To ζεστό design του εστιατορίου αποτίνει φόρο τιμής στη ναυτική κληρονομιά της Ελλάδας, δημιουργώντας την εντύπωση ενός καμπυλωτού κύτους, με το σαλόνι ενός πολυτελούς, ψηλοτάβανου κρουαζιερόπλοιου με γυαλισμένο ξύλο, vintage φωτιστικά και καθίσματα από δέρμα στο χρώμα της καραμέλας. Το μαρμάρινο δάπεδο έχει αναφορές σε ιστιοφόρα, τα πλεκτά λευκά σχοινιά στους τοίχους φέρνουν στο νου καραβόσκοινα, ενώ το Αττικό μάρμαρο σε λευκό-γκρι και οι λεπτεπίλεπτοι πολυέλαιοι συμπληρώνουν την ανεπιτήδευτη κομψότητα του εστιατορίου.

Το κλασικό Martini bar του Pelagos είναι μια κομψή αναφορά στη ρετρό αίγλη της δεκαετίας του ’60 καθώς και στην πλούσια σε διάσημους αστέρες ιστορία του ξενοδοχείου. Πρόκειται για ένα bar στο οποίο είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τον Sean Connery ως James Bond με το λευκό του σακάκι και το μαύρο παπιγιόν να κάθεται σε ένα ψηλό σκαμνί σε σχήμα αχιβάδας, ακουμπώντας το Martini του στη γυαλιστερή μπάρα από πετρόλ μάρμαρο και μπρούτζο. Ένα fast forward στον 21ο αιώνα φέρνει στο πρώτο πλάνο τους έμπειρους mixologists του Four Seasons να δημιουργούν εδώ πλήθος ευφάνταστων κοκτέιλ με φρέσκους χυμούς, Premium ποτά και βότανα της Μεσογείου.

